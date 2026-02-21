Pd Avellino | Congresso bloccato 80 membri in lotta elezioni

Il Pd di Avellino si trova in crisi a causa di un acceso scontro tra 80 membri, che impedisce lo svolgimento regolare del congresso. Le tensioni interne sono cresciute negli ultimi mesi, ostacolando le decisioni e creando divisioni. La situazione si aggrava a due mesi dalle elezioni comunali, con il partito che fatica a trovare una linea unitaria. La disputa tra le fazioni si fa sempre più evidente, lasciando il futuro del partito in bilico.

Il Pd di Avellino nell’Occhio del Vortice: Un Congresso Paralizzato e un Futuro Incerto. Il Partito Democratico di Avellino si trova ad affrontare una crisi profonda a due mesi dalle elezioni amministrative, con un congresso che stenta a decollare e tensioni interne che minacciano di far implodere la forza politica. Tra veti incrociati, accuse di faziosismo e una difficoltà crescente nel trovare una leadership condivisa, il Pd irpino appare paralizzato, incapace di presentare un fronte unito in vista delle prossime sfide elettorali. La Ricerca di un Leader e l’Arenarsi del Dialogo. La speranza di individuare un candidato unitario, inizialmente concentrata sulla figura di Marco Santo Alaia, ex sindaco di Sperone, si è infranta contro una serie di ostacoli interni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Congresso fermo e faide interne: il Pd di Avellino si prepara alle elezioni tra veti, accuse e paralisiIl congresso del Pd di Avellino resta bloccato, creando tensioni tra i membri del partito.

PD Avellino verso il Congresso: Radici e futuro per una lista unitariaIl congresso provinciale del Partito Democratico di Avellino si avvicina a causa delle tensioni tra le diverse fazioni interne.

