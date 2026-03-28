Eurolega 2026 | Fenerbahçe favorito? Real Madrid e big da temere

L'Eurolega 2026 si avvicina e le squadre più attese per il titolo sono il Fenerbahçe, il Real Madrid e altre formazioni di alto livello. Finora, sono state annunciate le date delle partite e le qualificazioni sono in corso. Le rose ufficiali delle squadre non sono state ancora rese note, ma i club stanno preparando le proprie strategie per la stagione.

In questo nostro articolo spazio all’Eurolega 2026. Breve focus sulle possibile candidate alla vittoria finale. Il Fenerbahçe di Jasikevicius è davvero favorito? A nostro avviso non è proprio così. Ecco le squadre da temere, a nostro modo di vedere, nella corsa al titolo. La stagione di Eurolega 2026 sembra essere, ad oggi, una delle più equilibrate degli ultimi anni. E anche una delle edizioni più spettacolari di sempre, con team molto forti e molto attrezzati. Il Fenerbahçe parte secondo molti con l’etichetta di favorito, forte di un roster profondo e di un progetto tecnico ormai consolidato, collaudato, con ottimi giocatori (ma a nostro avviso roster non formidabile nel tiro da tre punti, nonché spesso troppo prevedibile). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Eurolega 2026: Fenerbahçe favorito? Real Madrid e big da temere Articoli correlati LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi in SpagnaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Real... Leggi anche: LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi in Spagna, si alza la palla a due alla Movistar Arena Approfondimenti e contenuti su Real Madrid Argomenti discussi: Pronostico Fenerbahce Zalgiris Kaunas Eurolega 27/3/2026. Basket Eurolega Final Four, dove vederla in tv: Real Madrid la favorita, ma attenti al FenerbahçeL’Eurolega di basket sceglie la nuova regina, ammesso che poi non sia la stessa del 2023, dal momento che il Real Madrid campione in carica è il grande favorito anche dell’appuntamento conclusivo di ... corriere.it Diretta | Fenerbahçe Milano (risultato finale 79-75): Tucker 23 punti Eurolega, 20 marzo 2026)Diretta Fenerbahçe Milano streaming video tv: l'Olimpia fa visita alla squadra campione in carica e attuale capolista di Eurolega, per la 32^ giornata. ilsussidiario.net