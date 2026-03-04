Eurolega la 30ª giornata su Sky | Milano-Barcellona e Real Madrid-Virtus Bologna in primo piano

La 30ª giornata di Eurolega sarà trasmessa su Sky tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, con quattro partite in programma. Tra queste, Milano affronterà il Barcellona e il Real Madrid sfiderà la Virtus Bologna, entrambe visibili in diretta streaming su NOW. Gli incontri coinvolgono alcune delle squadre più importanti del torneo e sono disponibili per il pubblico tramite le piattaforme televisive e digitali.

Quattro appuntamenti con la Turkish Airlines Euroleague tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, tutti in diretta su Sky e in streaming su NOW. In programma anche Fenerbahce-Monaco e il derby greco Olympiacos-Panathinaikos. La 30ª giornata della Regular Season di Eurolega sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW, con quattro partite in programma tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

EuroLeague: Milano-Barcellona, Real-Virtus e il derby greco in diretta su Sky e NOWEntra nel vivo la 30ª giornata di EuroLeague, con incontri trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Pronostici Eurolega giornata 30Pronostici Eurolega giornata 30. Analisi, programma completo, quote e scommesse Olimpia Milano-Barcellona e Real Madrid-Virtus Bologna. betitaliaweb.it

La Virtus non muore mai, che colpi Parigi: il ranking di Eurolega, chi sale e chi scendeLo Zalgiris con vista playoff e il crollo del Monaco, la delusione Panathinaikos e la frenata del Barcellona. Poi le nuove posizioni delle italiane: le gerarchie dopo la settimana della 29ª giornata ... msn.com

Olimpia Milano col Barcellona senza Bryant Dunston. Poeta: “Dovremo pareggiare la loro fisicità” x.com

Nuova settimana per Olimpia Milano: oggi cinque biancorossi sono impegnati in Italia-Gran Bretagna. Intanto ad Assago il gruppo rimasto avvia la preparazione per il match di giovedì contro il Barcellona, con focus su Diop e Sestina. facebook