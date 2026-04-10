Abbiamo visto il primo episodio della terza stagione della serie, che si presenta come un capitolo conclusivo. La trama riprende alcuni personaggi e situazioni già viste nelle stagioni precedenti, con alcuni cambiamenti nei rapporti tra i protagonisti. La puntata si concentra sulle conseguenze di eventi recenti e introduce nuove insidie per i personaggi principali. La durata è di circa un’ora, con un ritmo che alterna momenti di tensione e introspezione.

Sono passati quattro anni dagli eventi raccontati dalla seconda stagione, e sembra che nessuno se la passi bene. C'è Rue, che per colpa di un debito non estinto si ritrova a diventare corriere della droga tra Messico e Stati Uniti con tanto di ovuli che ingurgita a ogni tratta, con il rischio costante di morire se uno dovesse rompersi. Intorno a lei, gli altri personaggi. Cassie (Sydney Sweeney) che apre un profilo OnlyFans per guadagnare abbastanza da potersi permettere il matrimonio con Nate (Jacob Elordi). Nate che cerca di mandare avanti l’attività del padre senza affondare nei debiti. Lexie (Maude Apatow) che lavora come assistente di una showrunner interpretata da Sharon Stone, che sembra che, anziché scrivere delle puntate di una serie, debba salvare il mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Euphoria 3, la recensione del primo episodio

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EUPHORIA 3: COSA DOBBIAMO ASPETTARCI

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Euphoria 3, la critica non perdona: le recensioni spietate per il ritorno della serieStroncature nette arrivano dai critici che hanno visto i primi episodi di Euphoria 3: la nuova stagione non convince del tutto e anzi appare un passo indietro ... libero.it

Euphoria 3 si getta nel burrone dell’età adulta e chiede pietà per tutti noiCon il salto temporale nella vita adulta, Sam Levinson libera i suoi personaggi dal liceo e li consegna a qualcosa di più oscuro e più vero. Addio sogni, la realtà è una sopravvivenza in bilico. gay.it

Sky. . I primi 5 minuti di #Euphoria stagione 3 sono qui. Non perdere la terza stagione di Euphoria dal 13 aprile su Sky. - facebook.com facebook

La terza stagione di Euphoria debutterà su HBO Max Italia il 13 aprile. x.com