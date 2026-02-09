Pluribus da Stursia alle curiosità dal set | tutto quello che abbiamo scoperto all’Apple TV Press Day

La giornata di Apple a Santa Monica si è concentrata su Pluribus, il grande successo di Apple TV. Gli operatori hanno scoperto nuovi dettagli e curiosità dietro le quinte del progetto, partendo dal set fino alle storie dietro le quinte. La presentazione ha attirato l’attenzione di molti, che ora attendono con interesse il debutto ufficiale.

Uno degli appuntamenti della giornata Apple a Santa Monica è stato dedicato, doverosamente, a Pluribus, il maggior successo della piattaforma. Ecco cosa hanno raccontato Vince Gilligan, Rhea Seehorn, Karolina Wydra e Carlos-Manuel Vesga. "Odio le persone felici, per questo ho scritto questa serie." Vince Gilligan l'ha detto col suo impagabile sorriso al panel che l'Apple TV Press Day ha dedicato a Pluribus, il suo maggior successo. Una doverosa parentesi dedicata in chiusura al passato, dopo una sequenza che ha presentato invece il prossimo futuro della piattaforma di casa Apple: perché se è vero che un po' si è guardato avanti, e ne parleremo alla fine di questo excursus, è anche vero che il cuore dell'appuntamento dedicato a Pluribus è stato rivolto alle curiosità sul dietro le quinte e la realizzazione della serie, piuttosto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La giornata in California ha visto un grande protagonista: Michelle Pfeiffer.

