Eugenio Albarella | cosa significa davvero intensità nel calcio

Il professor Eugenio Albarella ha illustrato i risultati di uno studio internazionale pubblicato su Biology of Sport nel 2026, che analizza il significato di “intensità” nel calcio attuale. L’indagine si concentra sulla misurazione delle performance dei giocatori durante le partite, evidenziando come le variazioni di sforzo e di velocità siano fondamentali per comprendere le dinamiche di gioco. Lo studio si basa su dati raccolti durante varie competizioni ufficiali di livello europeo e internazionale.

Cosa significa davvero “intensità” nel calcio moderno? Il professor Eugenio Albarella ci presenta i risultati di uno studio internazionale pubblicato da Biology of Sport (2026). Nel mondo del calcio professionistico, “intensità” è una delle parole più usate ma meno definite. Ogni allenatore la invoca, molti farfugliano la sua definizione, in pochi la misurano davvero!. Uno studio appena pubblicato su Biology of Sport (2026) cambia la prospettiva in modo significativo. Il metodo Nel suddetto lavoro, sono state analizzate: – due stagioni intere di serie A (tutte le squadre e calciatori coinvolti), in cui si evidenziano le metriche più rilevanti in funzione della fasi di gioco e gol.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Eugenio Albarella: cosa significa davvero “intensità” nel calcio Notizie correlate Che cosa significa davvero specialty coffeeNel lessico contemporaneo del cibo, specialty è una parola che circola con disinvoltura. Vivo mostra cosa significa davvero un telefono ultrain anteprima dall’evento mondiale dedicato agli NFC e alla telefonia, vivo ha mostrato il X300 Ultra, concentrandosi su capacità fotografiche e...