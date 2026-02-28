Marcia del donatore di sangue a Fossona

Domenica 22 marzo 2026 si terrà a Fossona di Cervarese Santa Croce una marcia del donatore di sangue. L’evento si svolge di mattina e coinvolge partecipanti che percorreranno i sentieri tra Fossona e Rovolon, situati ai piedi dei Colli Euganei. Il percorso presenta diversi dislivelli e difficoltà, offrendo un’esperienza tra natura e sport per tutti i partecipanti.

Domenica 22 Marzo 2026, vi aspettiamo a Fossona di Cervarese Santa Croce (PD) per una mattinata all'insegna dello sport, della solidarietà e della natura! Fossona è situata ai piedi dei Colli Euganei ed i percorsi si snodano tra Fossona e Rovolon con vari dislivelli e difficoltà.