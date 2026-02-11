Giovanni Franzoni si è piazzato fuori dal podio nel Super G di Bormio, lasciando spazio a qualche delusione. Il giovane sciatore italiano ha commentato con sincerità: “A volte si vince, altre si impara”. Nonostante il risultato, Franzoni si mostra comunque orgoglioso e mantiene la fiducia nelle sue capacità, pronto a riprovarci in vista delle prossime gare.

Deluso da un lato ma orgoglioso e fiducioso dall’altro. Così si presenta Giovanni Franzoni alle telecamere dopo la prova del Super G alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. "Purtroppo oggi la medaglia non è arrivata per quei tre decimi e mezzo, però siamo lì e comunque sono ancora contento di come sto affrontando le gare ", ha detto il 24enne di Manerba del Garda rimasto fuori dal podio a Bormio, dopo l’argento nella discesa libera sempre sulla Stelvio. La pressione e le difficoltà della pista. "Sentivo ancora di più la pressione - aggiunge Franzoni, commentando il sesto posto odierno -, però sono partito deciso, ho spinto tutto quello che avevo e purtroppo lì non è andata come volevo, però son le gare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovanni Franzoni fuori dal podio al Super G di Bormio: “A volte si vince, a volte si impara”

L’Italia dello sci ha chiuso il Super G con poche soddisfazioni.

L’Italia non riesce a ripetere il buon piazzamento di sabato nella discesa libera maschile.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

