Giovanni Franzoni fuori dal podio al Super G di Bormio | A volte si vince a volte si impara

Giovanni Franzoni si è piazzato fuori dal podio nel Super G di Bormio, lasciando spazio a qualche delusione. Il giovane sciatore italiano ha commentato con sincerità: “A volte si vince, altre si impara”. Nonostante il risultato, Franzoni si mostra comunque orgoglioso e mantiene la fiducia nelle sue capacità, pronto a riprovarci in vista delle prossime gare.

Deluso da un lato ma orgoglioso e fiducioso dall’altro. Così si presenta Giovanni Franzoni alle telecamere dopo la prova del Super G alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. "Purtroppo oggi la medaglia non è arrivata per quei tre decimi e mezzo, però siamo lì e comunque  sono ancora contento di come sto affrontando le gare ", ha detto il 24enne di Manerba del Garda rimasto fuori dal podio a Bormio, dopo l’argento nella discesa libera sempre sulla Stelvio. La pressione e le difficoltà della pista. "Sentivo ancora di più la pressione - aggiunge Franzoni, commentando il sesto posto odierno -, però sono partito deciso, ho spinto tutto quello che avevo e purtroppo lì non è andata come volevo, però son le gare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

