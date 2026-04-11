Strappa la collana a un passante e tenta la fuga | arrestato nella notte

Nella notte, un uomo ha aggredito un passante strappandogli una collana e ha cercato di fuggire via. La vittima, insieme ad altre persone presenti, ha inseguito l’aggressore che si era allontanato. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo poco dopo l’accaduto. La collana è stata recuperata e restituita alla vittima.

Ha aggredito un passante, strappandogli la collana che indossava al collo. Poi ha cercato di scappare: la vittima però lo ha inseguito, insieme ad altre persone che si trovavano per strada in quel momento. A quel punto è intervenuta la polizia di stato, che lo ha fermato.Dove e quando è.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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