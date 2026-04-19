Escursione finisce male | elicottero salva un tredicenne sul fiume

Durante un'escursione lungo le sponde del fiume Soleo, nel territorio di Petilia Policastro, tre tredicenni sono rimasti coinvolti in un incidente. Uno di loro ha subito una frattura al piede e si è reso necessario l’intervento di un elicottero per il salvataggio. L’operazione si è conclusa con successo e i ragazzi sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

Un gruppo di tre tredicenni è rimasto coinvolto in un incidente durante un’escursione lungo le sponde del fiume Soleo, nel territorio di Petilia Policastro, dove uno dei ragazzi ha riportato una frattura al piede. Il soccorso, avvenuto nella zona impervia del santuario della Santa Spina, ha richiesto l’impiego di un elicottero dei Vigili del Fuoco a causa dell’impossibilità di trasportare il ferito lungo i sentieri scoscesi. La dinamica del soccorso tra isolamento e intervento rapido. Poco prima delle ore 12:00 di questa domenica, la tranquillità delle sponde del corso d’acqua è stata interrotta dalle richieste di aiuto lanciate dai giovanissimi impegnati in una sessione di pesca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Escursione finisce male: elicottero salva un tredicenne sul fiume Notizie correlate L’escursione con le ciaspole finisce male e sproponda nella neveSoccorritori a piedi e in elicottero per portare in salvo i due escursionisti, con l'incidente avvenuto intorno ai 1. Turista si fa male durante un’escursione all’Osservatorio di Capri: salvata con l’elicotteroL'escursionista è stata salvata grazie all'intervento della Guardia di Finanza e del 118 ed è stata affidata alle cure dei sanitari.