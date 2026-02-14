L’escursione con le ciaspole finisce male e sproponda nella neve

Due escursionisti con le ciaspole sono finiti nella neve sul monte Bedolè, causando un intervento di soccorso che si è concluso poco dopo le 20 di ieri, venerdì 13 febbraio. La neve fresca ha reso difficile il cammino e ha portato i due a perdere l’equilibrio, rimanendo bloccati in un punto impervio. Il gruppo di soccorso è intervenuto rapidamente, recuperando i due escursionisti e portandoli in salvo.

Soccorritori a piedi e in elicottero per portare in salvo i due escursionisti, con l'incidente avvenuto intorno ai 1.600 metri Si è concluso poco dopo le 20 di ieri, venerdì 13 febbraio, un intervento in soccorso di due escursionisti con le ciaspole sul monte Bedolè (nel Primiero). I due uomini stavano scendendo dalla cima con le ciaspole ai piedi, vista la presenza consistente di neve, lungo il versante di Fiera di Primiero, fuori dalla traccia del sentiero, quando - a una quota di circa 1.600 metri - uno dei due è sprofondato con la gamba in un buco, senza più riuscire a proseguire. In difficoltà su un pendio innevato, i due hanno chiesto aiuto al 112 intorno alle 16:45.🔗 Leggi su Trentotoday.it In ciaspole a passi lenti nella neve per entrare in sintonia col silenzio Scopri l'inverno in Trentino attraverso un'esperienza di quiete e riflessione. Trekking sulle Dolomiti con le ciaspole Il trekking con le ciaspole nelle Dolomiti offre un'opportunità di esplorare paesaggi innevati e suggestivi, ideali per camminate su percorsi non troppo impegnativi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Sulla NEVE con le CIASPOLE e le SUORE vicino a CASTELLUCCIO Argomenti discussi: Con gli sci sulla vetta del Monte Gorfi, nel Cuneese; Venerdì Fiocchi di Luce: escursione a lume di candela dal centro di Asiago | Venerdì 13 febbraio 2026 dalle 19.30; ? L’escursione con le ciaspole finisce male e sproponda nella neve; Dolomiti: 5 spettacolari rifugi panoramici da godersi a febbraio. 4 passi a Crissolo: un’escursione con le ciaspole alle Meire La FontSabato 21 febbraio è in programma il terzo appuntamento della rassegna invernale con partenza dal centro del paese e aperitivo finale ... cuneodice.it Come visitare l’isola di Montecristo: aperte le prenotazioni online dal 9 febbraioIl Parco nazionale Arcipelago Toscano rende disponibili 23 date, con la prima escursione in programma sabato 21 marzo. Ogni visita prevede un massimo di 75 posti. Vigono rigide regole di comportamento ... intoscana.it Per gli amanti delle ciaspole , questa escursione per DOMENICA 22 FEBBRAIO info in locandina facebook