Ennesimo blitz dei ladri al nido | slitta l' ingresso dei bambini e le famiglie restano fuori

I ladri hanno colpito di nuovo al nido, causando il rinvio dell’ingresso dei bambini e lasciando le famiglie in attesa. Questa volta, i malviventi sono entrati nel centro e hanno danneggiato alcune strutture, rendendo necessario un intervento di pulizia e sanificazione. Le famiglie aspettano ancora di sapere quando potranno riabbracciare i loro figli.

Accade all'Ape Birichina di via Giorgio Perlasca al Collatino. I ladri hanno fatto visita anche a l'Albero azzurro, per la terza volta in pochi giorni. Il municipio: "Abbiamo fatto tutto il possibile per contrastare il fenomeno" Ancora una volta un'incursione nei nidi, con gli spazi che devono essere sanificati e le famiglie che restano fuori in attesa di indicazioni su quando potranno far entrare i piccoli. È stato un lunedì nero per le famiglie del municipio V, con due nidi finiti di nuovo nel mirino dei ladri: l'Ape birichina di via Giorgio Perlasca e l'Albero azzurro di via delle Mandragore.