Gli studenti vanno a lezione di ecologia

Gli studenti di Empoli parteciperanno a lezioni di ecologia in tre date specifiche: il 18 e 19 marzo e il 29 aprile. Questi incontri sono stati programmati per coinvolgere i giovani in approfondimenti sul tema ambientale, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi direttamente con argomenti legati alla sostenibilità. Le date sono da tenere a mente per chi intende seguire questa iniziativa.

A lezione di ecologia: 18 e 19 marzo, e 29 aprile. Date, per tanti studenti empolesi, da segnare sul calendario. L’iniziativa in occasione del Global Recycling Day, la Giornata mondiale del riciclo che si celebra mercoledì prossimo. Per l’edizione 2026, l’ufficio servizi ambientali del Comune, in collaborazione con Plures Alia e il servizio scuola, ha organizzato un programma di visite didattiche agli impianti della nostra zona. Dopodomani, 50 alunni (con i docenti) del ‘Virgilio’ si recheranno al biodigestore di Casa Sartori a Montespertoli; mentre per le scuole secondarie di primo grado, ‘Vanghetti’ e ‘Busoni’, le visite saranno all’ impianto di Vetro Revet a Empoli nei giorni 18 e 19 marzo e 29 aprile per un totale di 133 studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli studenti vanno a lezione di ecologia Articoli correlati Dietro le quinte del Palas. Gli studenti del Marco Polo vanno a lezione di congressiIl Palazzo dei Congressi di Riccione non è soltanto uno spazio dedicato alla produzione di eventi, ma sempre più un luogo di incontro tra... Lezione di ecologia alla scuola San Giovanni BoscoDopo aver superato la prova pratica del corretto smaltimento dei rifiuti, atutti gli studenti hanno ricevuto la medaglia di ‘Eroe Anti-Littering’. Ole B. Jensen - Drone visuals and beyond Aggiornamenti e contenuti dedicati a studenti vanno Temi più discussi: Studenti, vanno orientati dalla scuola dell’infanzia all’Università: i consigli Indire per i docenti; Studenti travolti mentre vanno a scuola, tanti i casi a Cagliari; Napoli, convegno solo sul Sì al referendum, Valditara: Bravi prof e studenti a lasciare la sala; Prepariamo gli studenti ai test per accedere alle Università con progetti pomeridiani, l'esperienza del liceo Marconi-Delpino di Chiavari. INTERVISTA al Prof. Enrico Defranchi. Bordoni al freddo da due giorni, gli studenti vanno in Provincia a protestarePAVIA. Primi freddi, e all’istituto tecnico commerciale Bordoni già da martedì in molte classi la temperatura era sotto la soglia di legge. «Nella mia classe c’erano 11 gradi», racconta una ... laprovinciapavese.gelocal.it 'Evento formativo' ma è incontro per il Sì, gli studenti lo abbandonanoCredevano di partecipare a un 'evento formativo' super partes sul referendum gli studenti maturandi di alcune scuole superiori napoletane giunti ieri con i loro docenti a Castel Capuano: quando si son ... ansa.it Lo studio: gli studenti che non fanno colazione vanno male in matematica - facebook.com facebook