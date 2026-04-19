Il presidente della Repubblica ha espresso cordoglio per la scomparsa del sergente Montorio, morto durante una missione in Libano. Montorio, 40 anni, era un parà con alle spalle diverse esperienze in operazioni all’estero. La Francia ha annunciato il lutto nazionale per la perdita di un casco blu, considerato un veterano impegnato in missioni di pace. La notizia ha suscitato reazioni di solidarietà e rispetto a livello internazionale.

La Francia è in lutto per la morte del casco blu francese Florian Montorio, 40 anni, un vero e proprio eroe di guerra, veterano di numerose missioni. L’attacco nel Sud del Libano attribuito a Hezbollah. Montorio, sergente maggiore del 17° reggimento Genio paracadutisti di Montauban, è morto nel sud del Libano mentre era impegnato nella missione Unifil. Il militare è deceduto a Ghandouriyeh a causa delle ferite riportate in seguito a un attacco ravvicinato da parte di un gruppo armato non ancora identificato, anche se i sospetti si concentrano su Hezbollah. Florian Montorio era all’ultima missione prima del congedo. Montorio lascia una compagna e due figli.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Era l’ultima missione prima del congedo”: il cordoglio di Mattarella per la morte del sergente Montorio, il parà morto in Libano

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