Un soldato francese di 40 anni è stato ucciso in Libano mentre prestava servizio in un'operazione di peacekeeping. Si chiamava Florian Montorio ed era sergente maggiore nell’esercito francese, assegnato al 17° reggimento del genio paracadutista di Montauban. Era padre di due figlie e si trovava a pochi mesi dal congedo. La sua presenza in Libano faceva parte di una missione di mantenimento della pace.

Si chiamava Florian Montorio, aveva 40 anni, era sergente maggiore dell’esercito francese e prestava servizio nel 17° reggimento del genio paracadutista di Montauban. Padre di due figlie, con alle spalle numerosi schieramenti operativi dopo l’arruolamento nel 2007, era considerato dai suoi superiori un sottufficiale esperto. Secondo il suo comandante, era ormai arrivato quasi al termine della carriera militare e avrebbe dovuto tornare alla vita civile nel giro di pochi mesi. Montorio è stato ucciso nel sud del Libano mentre partecipava a una missione dell’Unifil. La sua morte è arrivata meno di 48 ore dopo l’entrata in vigore della tregua tra Israele e Hezbollah.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi era Florian Montorio, il soldato francese di Unifil ucciso in Libano: padre di due figlie a un passo dal congedo

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Nato il 18 ottobre 1986 a Montauban, Florian Montorio si arruola nell'Esercito il 2 ottobre 2007, all'età di 21 anni. Entrato come militare di truppa nel 21° reggimento di fanteria di marina a Fréjus, viene nominato caporale il 1° novembre 2009. Attratto dal mesti facebook

PATRIA NON IMMEMOR SCH FLORIAN MONTORIO 17e RGP x.com