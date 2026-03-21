Meloni in missione in Algeria | focus sulle forniture di gas e gioco di squadra col sistema Italia

Il presidente del Consiglio è in Algeria per discutere delle forniture di gas e rafforzare la collaborazione con il sistema Italia. La visita si concentra su questioni energetiche e sulla cooperazione tra i due paesi. Sono previsti incontri con le autorità locali per approfondire accordi e rafforzare i legami tra le parti. La missione si svolge in un momento di attenzione sulle risorse energetiche e sulle relazioni internazionali.

Non solo il fronte interno, con i provvedimenti già adottati per il contenimento dei prezzi. L’impegno del governo per fare fronte alle crisi energetica scatenata dalla guerra in Iran si dispiega anche sul fronte internazionale, con due missioni che vedranno il tema al centro di incontri ai massimi livelli. In particolare, la premier Giorgia Meloni si recherà mercoledì 25 marzo in Algeria. Lunedì, inoltre, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, sarà in Turchia, per il rafforzamento della cooperazione, ma anche per fare il punto sul quadro geopolitico e sulle sue ripercussioni economiche, proprio a partire dal comparto energetico. La missione di Meloni in Algeria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni in missione in Algeria: focus sulle forniture di gas e gioco di squadra col sistema Italia Articoli correlati Giorgia Meloni vola in Algeria per chiedere più gas: Palazzo Chigi prepara un vertice d’emergenza dopo lo stop alle forniture dal QatarCon la guerra in Medio Oriente che ha bloccato le esportazioni di gas dal Qatar, l’Italia torna a bussare alle porte dell’Algeria. Gas: calo dei prezzi all’ingrosso in Italia, PSV sotto i 36 euro/MWh. Vigilanza sulle forniture europee.Prezzi del Gas in Ribasso: Un Sollievo per Famiglie e Imprese, ma la Vigilanza Resta Alta Il mercato del gas naturale in Italia mostra segnali... Una selezione di notizie su Meloni in missione in Algeria focus... Temi più discussi: Meloni, il segnale a Trump: missione in Iran solo con l'Onu e nessun intervento militare; Meloni, 'nessuna missione militare per forzare il blocco di Hormuz'; Missione a Hormuz, Meloni prende tempo: Solo con mandato Onu; Meloni: Nessuna missione militare per Hormuz. Meloni gioca d’anticipo, viaggio in Algeria per assicurarsi più gasLa premier punta a rafforzare la cooperazione prima di altri partner europei. Il nodo del prezzo e dei contratti dell’Eni ... repubblica.it Il governo corre ai ripari sul gas: la missione di Meloni in AlgeriaLa presidente del Consiglio è pronta a volare in Africa per trovare una soluzione ai rischi legati alle rotte di approvvigionamento dal Medio Oriente ... today.it “Leggero”. Per la Meloni, il suo amicone e fedelissimo Delmastro è stato semplicemente “leggero”. Come darle torto. Chi di noi nella vita non ha fatto almeno una volta a sua insaputa una società con la figlia di un prestanome della mafia, andando poi più volte facebook I dipendenti di Palazzo Chigi minacciano uno sciopero generale perché Meloni vuole dimezzare lo smart working. Le buone paghe e le condizioni favorevoli di lavoro non bastano x.com