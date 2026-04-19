Energia condivisa e risparmio | a Panighina torna Best per presentare la nuova comunità energetica
Il percorso di sensibilizzazione verso la transizione ecologica del Comune di Bertinoro riprende il suo cammino. Sotto l'egida di Best, il contenitore dedicato alla sostenibilità ambientale, l’Amministrazione comunale torna a incontrare la cittadinanza per presentare uno dei progetti più.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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