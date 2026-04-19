Nel match tra Empoli ed Entella, terminato con un punteggio di 1-1, le due squadre hanno conquistato un punto ciascuna. La partita si è svolta in un contesto di lotta per la salvezza, senza variazioni nel risultato finale. Nessun cambio di risultato nel corso dei novanta minuti, con entrambe le formazioni che hanno segnato un gol.

Empoli, 19 aprile 2026 – Finisce in parità tra Empoli ed Entella in un vero e proprio scontro salvezza, che vede le due squadre conquistare un punto a testa. Dopo poco più di 10 minuti l'Entella trova il vantaggio: retropassaggio di testa shock di Moruzzi che mette in difficoltà Fulignati, la palla arriva a Mezzoni che crossa per Guiu, bravo di testa a infilare in rete. L'Empoli prova a reagire, prima con un colpo di testa di Lovato, poi nel finale di tempo con un destro di Fila, ma entrambe le conclusioni danno solo l'illusione della rete. Nella ripresa arriva la reazione dell'Empoli che dopo pochi minuti trova il pari. Shpendi entra in area e crossa sul secondo palo per l'accorrente Magnino, che di testa mette in rete nonostante il tentativo di intervento di Del Frate.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli-Entella finisce in parità: 1-1

Notizie correlate

Leggi anche: Al Castellani finisce in parità: l’Empoli domina e spreca, la Reggiana strappa un punto d’oro

Pronostico Empoli-Entella: il Castellani è un fattoreEmpoli-Entella è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Empoli-Virtus Entella; Scheda squadra Virtus Entella; Insigne fa volare il Pescara, lo stop di Palermo e Monza e tutti i gol Serie BKT; Serie B, si accende Marassi con l'anticipo Sampdoria-Monza. Il programma.

Empoli-Entella finisce in parità: 1-1Empoli, 19 aprile 2026 – Finisce in parità tra Empoli ed Entella in un vero e proprio scontro salvezza, che vede le due squadre conquistare un punto a testa. Dopo poco più di 10 minuti l'Entella trova ... lanazione.it

Empoli-Virtus Entella: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Empoli-Entella di Domenica 19 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

𝐇𝐀𝐋𝐅 𝐓𝐈𝐌𝐄 0-1 #EmpoliEntella Entella avanti all'intervallo con il gol di Guiu facebook

I precedenti in Toscana, i numeri azzurri e biancocelesti, la seconda volta tra i due tecnici, la direzione di Marinelli: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliEntella, trentacinquesimo turno di #SerieBKT in programma domani alle 19.30 ⬇ x.com