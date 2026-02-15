Al Castellani finisce in parità | l’Empoli domina e spreca la Reggiana strappa un punto d’oro

L’Empoli ha dominato il match contro la Reggiana, ma alla fine il risultato è finito in parità. La squadra di casa ha avuto molte occasioni da gol, ma ha sprecato troppe chance, mentre gli ospiti sono riusciti a conquistare un punto importante con un gol all’ultimo minuto. La partita si è svolta al Castellani davanti a circa 8.000 spettatori, che hanno visto i padroni di casa impegnarsi senza riuscire a portare a casa la vittoria.

EMPOLI – Un pareggio che, per le statistiche e per la dinamica del gioco, sta decisamente stretto ai padroni di casa. Al "Castellani", l' Empoli è costretto a dividere la posta in palio (1-1) con una Reggiana cinica e abile a capitalizzare l'unico vero episodio favorevole, resistendo poi a un forcing che ha prodotto tanto volume ma poca concretezza. La chiave di lettura del match va ricercata in due minuti di pura schizofrenia calcistica, consumatisi a metà della prima frazione. L'Empoli, padrone del campo fin dall'avvio con le conclusioni di Ignacchiti e il pressing alto, è passato dall'illusione del vantaggio alla doccia fredda dello svantaggio in un battito di ciglia.