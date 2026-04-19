Emanuele Zama è il nuovo comandante della polizia stradale di Faenza

Emanuele Zama è stato nominato nuovo comandante della polizia stradale di Faenza. Il cambio al vertice avviene dopo che il precedente comandante, il sostituto commissario Giuseppe La Rosa, ha lasciato l’incarico in seguito al suo pensionamento. La Rosa aveva ricoperto il ruolo fino a poco prima della sua uscita dal servizio. Il passaggio di consegne è stato ufficializzato di recente.

Avvicendamento al vertice del distaccamento della polizia stradale di Faenza, dove il sostituto commissario Giuseppe La Rosa ha lasciato l’incarico per il raggiungimento della pensione. Al suo posto subentra l’ispettore Emanuele Zama, 55 anni, figura di consolidata esperienza all’interno del reparto manfredo. La carriera di Zama nell’amministrazione della pubblica sicurezza ha inizio il 16 luglio 1991. Dopo il biennio iniziale come ausiliario presso la Polfer di Bologna, nel 1993 viene nominato agente effettivo e assegnato alla stradale di Bagno di Romagna. Nel dicembre 1995 si trasferisce al distaccamento di Lugo, per poi approdare a Faenza nel maggio 1997 con il grado di agente scelto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emanuele Zama è il nuovo comandante della polizia stradale di Faenza Notizie correlate Leggi anche: Addio a Renato Menna, ex comandante della polizia stradale di Lanciano Leggi anche: Luca Tarantola è il nuovo comandante della polizia locale di Cerano