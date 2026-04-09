Addio a Renato Menna ex comandante della polizia stradale di Lanciano

È deceduto ieri, 8 aprile, a 61 anni Renato Menna, ex comandante della polizia stradale di Lanciano. La sua vita si è conclusa dopo aver lottato con determinazione, anche se alla fine la malattia ha prevalso. Menna aveva dedicato molti anni al servizio di pubblica sicurezza, ricoprendo un ruolo di rilievo all’interno della polizia stradale locale. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

La battaglia l'ha persa ma ha combattuto fino alla fine come un leone. Renato Menna, ex comandante della polizia stradale di Lanciano, è morto ieri, 8 aprile, a 61 anni. Il male incurabile contro cui da anni lottava lo ha fiaccato alla fine, ma senza mai spegnerne il sorriso e la forza d'animo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Gli ospedali di Lanciano e Vasto senza più la cucina, Menna: "Servono soluzioni immediate”Il commento del consigliere regionale dopo la chiusura del centro cottura del Renzetti, che preparava anche i pasti del San Pio, a seguito di un... Chiusa dai Nas la cucina dell'ospedale di Lanciano che prepara i pasti anche per Vasto, il sindaco Menna: "È una vergogna"Tocca anche l'ospedale di Vasto la chiusura della cucina del Renzetti di Lanciano, a seguito di una serie di rilievi dei carabinieri del Nas. Argomenti più discussi: Lanciano. Addio a Renato Menna, ex comandante della polizia stradale; Polizia stradale di Lanciano in lutto, si è spento il comandante Renato Menna; Lanciano, addio a Renato Menna: ex comandante della Polizia Stradale. Lanciano piange la scomparsa di Renato Menna, già comandante della Polizia stradale. Nato ad Atessa, Menna si è spento oggi dopo una lunga malattia. Cavaliere della Repubblica dal 2017, era appassionato podista. I figli Martina, Samuele e - facebook.com facebook