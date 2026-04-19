Durante il Marra Block Party, nel quartiere della Barona a Milano, il pubblico ha assistito a un momento particolare quando Elodie è salita sul palco accanto a Marracash. La cantante e il rapper hanno condiviso un abbraccio che ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre in scaletta si ascoltava “Niente canzoni d’amore”. L’evento ha suscitato entusiasmo tra i fan presenti alla manifestazione.

Nel cuore della Barona, quartiere di Milano dove è cresciuto Marracash, il pubblico del Marra Block Party ha assistito a un momento inaspettato: l’arrivo sul palco di Elodie. I due artisti hanno cantato insieme “Niente canzoni d’amore”, alternandosi nelle strofe e concludendo con un abbraccio accolto da un boato del pubblico. Il video dell’esibizione, diffuso sui social, è rapidamente diventato virale. La scelta della canzone non è casuale. Pubblicata nel 2016 con Federica Abbate, “Niente canzoni d’amore” è uno dei brani più personali di Marracash. Nel 2020 Elodie ne aveva proposto una reinterpretazione, proprio durante la loro relazione, trasformandola nel simbolo del loro legame artistico e sentimentale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Elodie e Marracash insieme a Milano: l’abbraccio infiamma il palco e “Niente canzoni d’amore” ferma il tempo

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