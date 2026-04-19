Durante un concerto locale, sul palco si sono esibiti insieme Elodie e Marracash, creando un momento che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei social media. La loro esibizione ha suscitato grande curiosità tra i fan, portando il video a diventare virale. Tuttavia, è stata la frase finale pronunciata dall’artista a catturare l’attenzione generale e a scatenare commenti su piattaforme online.

L’incontro sul palco tra Elodie e Marracash ha trasformato un concerto locale in un fenomeno mediatico nazionale. Durante il Marra Block Party, evento organizzato nel quartiere Barona di Milano il 18 aprile, la cantante è apparsa a sorpresa accanto al rapper, regalando al pubblico uno dei momenti più intensi della serata. La performance, ripresa da molti spettatori, ha iniziato a circolare rapidamente online, diventando virale nel giro di poche ore. A catturare l’attenzione non è stata solo la loro presenza insieme, ma anche una frase pronunciata alla fine della canzone, che ha acceso curiosità e discussioni. Il contesto dell’evento è fondamentale per comprenderne il valore.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elodie e Marracash cantano insieme dopo anni: ma è la frase finale che incendia i social e fa diventare il video virale

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Una sorpresa così non se l’aspettavano nemmeno loro della Barona, il quartiere in cui Marracash è cresciuto, da cui ha mosso i primi passi verso i vertici dell’hip hop italiano. E trattenere l’emozione nel vedere salire sul palco del Marra Block Party Elodie per - facebook.com facebook

Marracash ed Elodie hanno cantato insieme "Niente canzoni d’amore" durante il Marra Block Party, la "festa" del rapper a Milano. Video IG: @minimanonmicro x.com