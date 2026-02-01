Andrea Iannone torna a far parlare di sé sui social. Questa volta, il pilota ha pubblicato un carosello di immagini con una frase che molti interpretano come una frecciata all’ex compagna Elodie. La frase ha subito suscitato discussioni tra i follower, alimentando i rumors su una possibile tensione tra i due. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di tutti, anche perché arriva in un momento in cui si parla molto di loro.

Elodie e Andrea Iannone si sono ufficialmente e definitivamente lasciati? Se di definitivo nella vita c'è ben poco e quindi nessuno può escludere un ritorno di fiamma, la relazione tra la cantate e il motociclista sembra essere ormai un capitolo passato delle rispettive vite. I due non si vedono insieme da tempo, Elodie ha passato alcuni giorni in vacanza con degli amici ed è apparsa molto vicina alla ballerina Franceska con cui è uscita anche a Milano. Ad Andrea Iannone è stato attribuito un presunto flirt con Rocio Muñoz Morales. In assenza di una dichiarazione pubblica ufficiale da parte di Elodie o di Iannone sulla fine della loro relazione, bisogna affidarsi ai social per avere gli ultimi aggiornamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Andrea Iannone, frecciata a Elodie sui social? Ecco la frase che fa discutere

Approfondimenti su Andrea Iannone Elodie

Andrea Iannone lascia intendere sui social di aver chiuso con Elodie.

Elodie e Andrea Iannone sono al centro di voci sulla loro relazione, alimentate anche dal fatto che quest'anno hanno trascorso il Natale separati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

ELODIE E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI LUI BECCATO CON UN VOLTO FAMOSO!

Ultime notizie su Andrea Iannone Elodie

Argomenti discussi: Andrea Iannone perde la pazienza, arriva la frecciata (perfida) a Elodie dopo la rottura: Le donne vanno e vengono; Andrea Iannone rompe il silenzio social, frecciatina a Elodie?; Andrea Iannone conferma la rottura con Elodie? Arriva la pungente frecciata; Iannone e la frecciata social dopo l’addio a Elodie.

Andrea Iannone perde la pazienza, arriva la frecciata (perfida) a Elodie dopo la rottura: Le donne vanno e vengonoTra silenzi social, immagini che parlano da sole e una frase diventata virale, Iannone lancia una possibile frecciata per la fine della sua relazione con Elodie. libero.it

Andrea Iannone conferma la rottura con Elodie? Arriva la pungente frecciataLa frase del pilota nel suo ultimo post Instagram sembra avvalorare le voci sulla fine della sua relazione con la cantante ... today.it

Andrea Iannone ed Elodie, cosa è successo adesso. Fan increduli (FOTO) - facebook.com facebook