Elisa conquista l’Italia | date e tappe del nuovo tour 2026

Elisa annuncia il suo nuovo tour 2026 in Italia, chiamato Palasport Live Tour. L’artista si esibirà in diverse città tra fine aprile e inizio maggio, portando sul palco la sua musica davanti al pubblico locale. Le date e le tappe della tournée sono state rese note e prevedono spettacoli in più località del paese. La cantante riprende così l’attività dal vivo dopo un periodo di assenza.

Elisa torna sui palchi italiani con il Palasport Live Tour 2026, una serie di appuntamenti che vedrà l’artista confrontarsi con il pubblico in diverse città tra fine aprile e inizio maggio. Il tour, caratterizzato da una forte richiesta di biglietti che ha già portato alcuni eventi verso il sold out, proporrà un mix di brani storici e nuove composizioni destinate al prossimo disco. Il calendario delle date: dai poli del Nord ai palasport del Sud. La programmazione del tour si apre con una doppia data nel Veneto, fissata per il 23 e il 24 aprile presso il Palazzo del Turismo di Jesolo. Da lì, la macchina della tournée si sposterà rapidamente verso i grandi centri urbani del Nord e del Centro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elisa conquista l’Italia: date e tappe del nuovo tour 2026 Notizie correlate Leggi anche: Madame annuncia le date del tour estivo 2026: tra le tappe c'è anche la Romagna Italia ospiterà quattro tappe del Futures nel Beach Pro Tour 2026Lo sviluppo del Beach Pro Tour per la stagione 2026 riserva un aumento del respiro della categoria Futures, con nuove destinazioni e date... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Brasilia: Fortunato d'oro, Italia 8 medaglie; Campionati del mondo di marcia a squadre 2026: il programma, la squadra italiana e dove vedere le gare • Atletica; The Drama conquista la prima posizione – Il box office di martedì 14 aprile; Da Castellamonte alla tv nazionale: Elisa di Magic Paint conquista La7 con il restyling che cambia le case (e la vita). Elisa alla conquista di Bari: oltre 25 anni di carriera in una notte indimenticabile tra emozioni, potenza e intimitàL'appuntamento domani, 17 novembre, al PalaFlorio, dove la cantautrice ritornerà anche a maggio: gli ospiti, la scaletta e il doppio album con il live a San Siro della scorsa estate Un concerto che i ... lagazzettadelmezzogiorno.it POMIGLIANO SUL PODIO: ELISA VOLLEY CAMPIONE! Trionfo straordinario per l’Under 17 dell’Elisa Volley, che conquista il titolo di Campione Territoriale dopo una finale al cardiopalma contro il Volley Meta! Sotto la guida dei mister Libraro, Leone e - facebook.com facebook