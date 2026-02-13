Madame annuncia le date del tour estivo 2026 | tra le tappe c' è anche la Romagna

Madame ha annunciato le date del suo tour estivo 2026, portando la sua musica in molte città italiane, tra cui anche un concerto in Romagna. La cantautrice, conosciuta per la voce potente e il repertorio energico, si prepara a salire sui palchi più importanti del paese. La prima tappa si terrà a Milano, e i fan sono già in fermento per il grande show.

La voce graffiante di Madame torna protagonista dell'estate live italiana. La cantautrice ha annunciato le date del Madame Tour Estate 2026, una nuova serie di concerti che la vedrà attraversare i principali palcoscenici italiani. Per il pubblico romagnolo, la data da segnarsi in calendario è domenica 9 agosto, all'Arena della Regina di Cattolica - come confermato da Pulp Concerti. Il tour è prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti, con il supporto di Big Picture Management e Sugar Music. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 18 di oggi, venerdì 13 febbraio, su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.