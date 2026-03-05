Italia ospiterà quattro tappe del Futures nel Beach Pro Tour 2026

L’Italia sarà il paese che ospiterà quattro tappe del Futures nel Beach Pro Tour 2026. La stagione 2026 vedrà un ampliamento del circuito Futures, con l’aggiunta di nuove tappe e date ufficializzate. Le competizioni si svolgeranno in diverse località italiane, offrendo alle squadre e ai giocatori l’opportunità di confrontarsi in ambito internazionale. Le date e le sedi delle tappe sono state rese note pubblicamente.

Lo sviluppo del Beach Pro Tour per la stagione 2026 riserva un aumento del respiro della categoria Futures, con nuove destinazioni e date ufficializzate a livello globale. L'organizzazione mantiene una forte focalizzazione sull'opportunità di gara per atleti emergenti e su una visibilità amplificata del circuito, valorizzando le tappe sia in ambito nazionale sia internazionale. La programmazione Futures viene ampliata, con un incremento del numero di appuntamenti e l'inserimento di sedi aggiuntive. In Italia, i giorni di gara sono stati definiti per quattro eventi, rafforzando la presenza tricolore nel calendario internazionale e offrendo nuove opportunità agli atleti italiani e agli atleti provenienti dall'estero.