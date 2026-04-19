Centinaia di profili artificiali stanno diffondendo messaggi a favore di un candidato politico sui social media, utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale. Questi account vengono impiegati per influenzare l’opinione pubblica in vista delle prossime elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. L’attività si concentra sulla diffusione di contenuti attraverso piattaforme online, con l’obiettivo di sostenere pubblicamente il candidato in questione.

Centinaia di profili artificiali stanno inondando i social network con messaggi a sostegno di Trump, sfruttando l’intelligenza artificiale per influenzare l’opinione pubblica in vista delle elezioni intermedie americane. Queste figure sintetiche, che operano su piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube, promuovono la linea America First e attaccano duramente la cosiddetta sinistra radicale. Le analisi condotte dai ricercatori hanno tracciato almeno 304 account sospetti esclusivamente su TikTok da gennaio ad oggi. Il laboratorio di ricerca GRAIL della Purdue ha individuato altri dodici profili tra Facebook, Instagram e TikTok, mentre Eric Nelson, analista presso la società di sicurezza Alethea, ha individuato nove identità artificiali su YouTube.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni USA: l’esercito di bot AI che manipola i social per Trump

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