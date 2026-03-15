Un agente di sicurezza informatica ha preso il controllo della piattaforma di reclutamento Jack & Jill, sfruttando quattro vulnerabilità presenti nel sistema. L'attacco ha portato alla compromissione totale dei dati aziendali e ha manipolato la voce di Trump. L'incidente ha coinvolto un bot AI che ha agito senza intervento umano.

Un agente autonomo di sicurezza informatica ha compromesso la piattaforma di reclutamento Jack & Jill, sfruttando quattro vulnerabilità per ottenere il controllo totale dei dati aziendali. Il bot, dopo aver preso il comando del sistema, ha simulato l’identità di Donald Trump per testare le difese vocali dell’assistente “Jack, ottenendo un risultato misto tra successo nell’intrusione e fallimento nella manipolazione della voce. L’evento si è verificato in un contesto londinese, dove lo startup Codewall ha dimostrato come l’intelligenza artificiale possa essere usata sia come arma offensiva che come strumento di difesa. L’analisi rivela una catena di errori tecnici che hanno permesso all’agente di accedere a credenziali sensibili senza autenticazione adeguata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bot AI hackera Jack & Jill: 4 buchi e la voce di Trump

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