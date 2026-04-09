Nell'aula del Senato, il clima si è surriscaldato durante una discussione tra due senatori del Partito Democratico. I due hanno avuto un confronto acceso che è presto degenerato, portando a insulti reciproci e a un tentativo di contatto fisico. Testimoni presenti hanno riferito di un tentativo di aggressione tra i membri del partito, creando un momento di tensione che ha coinvolto anche altri presenti.

Inciucio e caos: e col Pd il Senato si trasforma in un ring. La miccia che fa esplodere la bomba è l’elezione di Maurizio Gasparri . Roba da non credersi: mentre in primo piano la premier Meloni vola alto tra i grandi del mondo per disinnescare la crisi iraniana, nel “campo largo” (o meglio, nel “campo santo” delle buone maniere) si va in scena con il repertorio da avanspettacolo. Protagonista, neanche a dirlo, il Partito democratico, che in Aula ha dato vita a una rissa degna di una taverna di bassa lega e d’altri tempi, tra insulti volanti e minacce di mani addosso. Ma procediamo con ordine. Scintille (e non solo) nel Pd in aula al Senato: lite furibonda tra i dem Alfieri e Sensi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scintille in aula nel Pd, “sono quasi venuti alle mani”: nella rissa al Senato tra i dem Alfieri e Sensi volano stracci e insulti

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Pd, caos al Senato: Alfieri e Sensi quasi a rissa per il voto EsteriAlessandro Alfieri e Filippo Sensi sono quasi arrivati allo scontro fisico tra i banchi di Palazzo Madama e durante l’assemblea del gruppo Pd al...

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Board of Peace su Gaza, scintille in Aula. Tajani: L’Italia sarà alla prima riunione. Schlein: State aggirando la CostituzioneScintille in Aula durante la replica del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo le comunicazioni sul Board of peace a Gaza. Dai banchi dell’opposizione sono partite le proteste: in particolare ... affaritaliani.it

Katia Sabatini presenta il suo libro “Vetro e scintille” (Kimerik) venerdì 10 aprile ore 18:00 Mondadori Bookstore Lariano, via Roma 39/41 Ingresso libero e gratuito per informazioni 069647978 / 3332779027 Isobel ha imparato presto cosa significa sen - facebook.com facebook