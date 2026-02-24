Volano gli stracci nel Pd | il segretario Massimo Vannuccini si è dimesso

Massimo Vannuccini ha deciso di dimettersi dopo aver scoperto solo in seguito che una mozione favorevole a Stefania Nesi aveva già ottenuto il sostegno dell’assemblea del Partito Democratico locale. La sua uscita si è resa necessaria a causa delle divergenze emerse sulla strategia per le prossime elezioni comunali. La decisione ha sorpreso molti membri, che ora si chiedono quali conseguenze avrà questa rottura interna. La situazione resta incerta e ancora tutto da definire.

Pistoia, 24 febbraio 2026 – Volano gli stracci nel Partito Democratico pistoiese. Dopo essere rimasto all’oscuro del colpo di scena che ha caratterizzato l’assemblea di lunedì, la mozione maggioritaria per avanzare la candidatura a sindaco di Stefania Nesi al tavolo della coalizione, il segretario Massimo Vannuccini si è dimesso. Questo nonostante un documento firmato da un imprecisato numero di segretari di circolo che hanno provato in extremis a trattenerlo rinnovandogli la fiducia (dopo averlo nei fatti sfiduciato la settimana precedente). Una scelta coerente, quella di Vannuccini, che ha lavorato per mesi per la tenuta del campo largo, salvo poi essere 'bypassato' dal variegato 'dietro le quinte' dem. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Volano stracci nel Pd campano, Picierno minaccia querela a Morniroli per post su ministro israelianoNel Partito Democratico campano, il confronto tra i membri si fa acceso dopo che Picierno ha minacciato di querelare Morniroli per un post su un ministro israeliano.

Atreju, Conte fa esplodere la rissa col Pd: "Serve rispetto", volano stracciDurante un confronto acceso, Conte e il Pd si sono scontrati, scatenando una vera e propria rissa politica.

A Nerviano volano gli stracci tra Lega e maggioranza sulla riqualificazione di piazza ItaliaL'intervento martedì 24 febbraio approderà anche tra i banchi del consiglio comunale, ma il botta e risposta tra la sindaca Daniela Colombo e il Carroccio è già iniziato ... legnanonews.com

Decreto Ucraina, volano gli stracci nel centrodestra. Crosetto pone la fiducia. E Vannacci accusa: L’ha chiesta la LegaDecreto Ucraina, volano gli stracci nel centrodestra. Crosetto pone la fiducia. E Vannacci accusa: L’ha chiesta la Lega ... lanotiziagiornale.it

