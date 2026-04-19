Durante le recenti elezioni a Napoli, il sindaco uscente e il sindaco di una città vicina hanno annunciato un accordo politico volto a rispondere alle esigenze degli elettori. I due hanno firmato un patto federativo che coinvolge il cosiddetto Grande Centro, con l’obiettivo di rafforzare la presenza politica nella regione. La notizia è stata comunicata attraverso una conferenza stampa tenuta nelle ultime ore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato mattina, il centro congressi Ramada di Napoli è stato teatro di un’importante operazione di ingegneria politica. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e già ministro dell’Università nei governi Conte II e Draghi, ha deciso di associarsi a un “Patto federativo per il grande Centro”. Questo accordo è stato promosso insieme a Clemente Mastella, sindaco di Benevento e figura storica e controversa nel panorama politico meridionale. Un connubio che suscita interrogativi e merita di essere analizzato con attenzione. Clemente Mastella gioca un ruolo centrale nella scena politica italiana da oltre quattro decenni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Elezioni Napoli: Manfredi e Mastella insieme per rispondere alle richieste degli elettori.

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