Elezioni in Ungheria i risultati in diretta | affluenza alta alle 11 ha già votato il 37,98% degli elettori Orbán cerca la riconferma
Alle urne in Ungheria si registra un’affluenza elevata, con quasi il 38% degli elettori che ha già votato a metà mattinata. La giornata elettorale vede in corsa il presidente uscente Viktor Orbán e un candidato dell’opposizione, con i risultati che arrivano in tempo reale. La consultazione si svolge in un clima di grande partecipazione popolare, mentre si attendono ulteriori dati sulle preferenze degli elettori.
Le ultime notizie in diretta sulle elezioni in Ungheria 2026: affluenza record alle urne nella sfida tra Viktor Orbán e l'opposizione di Péter Magyar, con una partecipazione già oltre il 37% a metà giornata. Un voto decisivo che potrebbe segnare una svolta dopo sedici anni di governo di Fidesz.🔗 Leggi su Fanpage.it
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