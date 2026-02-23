Elezioni comunali a Salerno Conte Pd | De Luca? Cara Elly si deve cambiare

Federico Conte, esponente del Partito Democratico, critica pubblicamente la strategia di De Luca per le imminenti elezioni comunali a Salerno, accusando il governatore di ostacolare un rinnovamento necessario. Conte evidenzia come le decisioni di De Luca stiano complicando la collaborazione tra le diverse fazioni del partito e mette in discussione le prospettive di vittoria. La sua presa di posizione arriva in un momento di tensione interna, mentre si avvicinano le consultazioni amministrative.

Ci riprova. Dopo il tentativo di riformare il Pd in Campania, sia alle Regionali che all’appuntamento congressuale, adesso Federico Conte, esponente del Partito Democratico, lancia attraverso i social l’ennesimo appello alla segretaria nazionale Elly Schlein in vista, anche, delle elezioni comunali a Salerno. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Elezioni comunali a Salerno, Pecoraro (M5S): "Campo largo? Non appogeremo De Luca" Convegno sullo sviluppo del Mezzogiorno alla Camera di Commercio, De Luca: "Dovete andare a piedi a Pompei se decido di impegnarmi" 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Elezioni comunali a Salerno, Sarracino (Pd) frena De Luca: "Noi siamo per il campo largo"A Salerno, il candidato del Pd, Sarracino, ha criticato De Luca perché ancora non ha annunciato la sua candidatura.

Elezioni comunali a Salerno, Pecoraro (M5S): "Campo largo? Non appogeremo De Luca"L’annuncio di Pecoraro, rappresentante del Movimento 5 Stelle a Salerno, ha chiarito che il partito non supporterà De Luca alle prossime elezioni comunali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Elezioni comunali 2026: è ufficiale la data del voto a Salerno e in provincia; Elezioni comunali 2026: il Governo conferma le date del 24 e 25 maggio; Elezioni comunali 2026: è ufficiale la data del voto a Salerno e in provincia; Elezioni comunali a Salerno, Manfredi: De Luca candidato? Serve generosità da parte di tutti.

Elezioni comunali 2026: prima intesa nel centrodestraStampaIeri pomeriggio, nella sede della Federazione di Fratelli d’Italia a Salerno, si sono riuniti i vertici provinciali del centrodestra per discutere delle elezioni comunali della prossima primaver ... salernonotizie.it

Elezioni il 24 e 25 maggio, ventidue Comuni al voto nel SalernitanoFissate le date per le amministrative che nel Salernitano vedranno al voto ben 22 Comuni. Si voterà il prossimo 24 e 25 maggio con l’eventuale turno di ballottaggio il 7 e ... ilmattino.it

Salerno, Comunali 2026, L'appello di Federico Conte alla Segretaria Nazionale del Pd: "Cara Elly, bisogna cambiare" #pdcampania #elezionicomunali #comunali2026 #salerno #EllySchlein #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/salerno-comunali-20 - facebook.com facebook

VIDEO: Cara Elly, che flop con Gratteri: si è rivelato il vero testimonial del Sì. Eppure bastava leggere il Giornale. Ecco perché abbiamo deciso di omaggiarti con un abbonamento al nostro quotidiano: così non sbaglierai più - il Giornale x.com