Crotone Forza Italia punta su Voce | sostegno confermato e rilancio territoriale in vista delle elezioni di giugno

Crotone si avvicina alle elezioni comunali di giugno e la campagna si scalda. Forza Italia conferma il suo sostegno al sindaco uscente, Vincenzo Voce, puntando su un rilancio del territorio. La decisione arriva mentre si intensificano le strategie dei partiti in vista del voto.

Crotone si prepara a una campagna elettorale comunale che si infiamma con l’annuncio ufficiale del sostegno di Forza Italia al sindaco uscente, Vincenzo Voce. L’iniziativa, resa pubblica nella serata di ieri, 7 febbraio 2026, durante l’inaugurazione della nuova sede della segreteria provinciale del partito in via Venezia, segna un momento cruciale per il centrodestra crotonese e apre scenari inediti in vista delle elezioni previste per giugno. Un appoggio che, secondo le parole dell’onorevole Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia, si fonda sui risultati concreti raggiunti dall’amministrazione Voce e sulla sua capacità di proiettare Crotone in una dimensione “ultraregionale”.🔗 Leggi su Ameve.eu

Forza Italia si riunisce con i suoi rappresentanti locali e regionali per preparare le imminenti elezioni amministrative nei comuni di Messina, Milazzo e Barcellona.

