Patrimonio enogastronomico dell’Umbria la Regione punta alla valorizzazione delle eccellenze

La giunta regionale ha approvato interventi mirati alla promozione del patrimonio enogastronomico umbro. La decisione, proposta dall’assessora Meloni, riguarda iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze del settore. Questi interventi intendono sostenere le produzioni locali e rafforzare il ruolo dell’enogastronomia nel territorio. La misura si inserisce in un progetto più ampio di tutela e promozione delle tradizioni culinarie della regione.

La giunta regionale, su proposta dell’assessora Meloni, ha approvato l’attivazione di interventi specifici che puntino alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico dell’Umbria.La strategia punta alla promozione delle filiere locali, dei prodotti tipici di qualità e delle altre eccellenze.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

"Tutela e valorizzazione di botteghe storiche e del commercio dell'Umbria". Il via libera in RegioneOggi, mercoledì 25 febbraio, la Seconda commissione presieduta da Letizia Michelini ha dato luce verde a una Proposta di risoluzione condivisa e...

Valorizzazione delle eccellenze 2026/27, domande entro il 28 febbraio per accreditamento e riconoscimento delle competizioniÈ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito l’avviso relativo alle iniziative di valorizzazione delle eccellenze per...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il Mevania Wine Festival per un vino 'buono, pulito e giusto'; Il Mevania Wine Festival per un vino buono, pulito e giusto; L'Umbria fa rete al Vinitaly 2026: Strade del Vino e dell'Olio unite nel segno di Umbria: Stile di Vite!; Place d'Armes a Metz diventa un angolo d'Italia: edizione dedicata a Verona.

Tornano le Giornate europee del patrimonio anche in UmbriaSabato 27 e domenica 28 settembre 2025, tornano le Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days), il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal Consiglio d'Europa e ... ansa.it

Food, Lollobrigida: Patrimonio enogastronomico italiano è ricchezza e culturaRoma, 24 ott. (Adnkronos) - È la seconda volta che partecipo a questo straordinario evento, uno dei principali appuntamenti per la valorizzazione del settore enogastronomico italiano, che rappresenta ... iltempo.it

Al via EGO Food Fest, il progetto culturale che, giunto all’ottava edizione, trasforma il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo territoriale.Dal 17 al 20 aprile con EGO Food Fest per quattro giornate Taranto dive facebook