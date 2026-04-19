Elena Salmistraro, designer e artista nata nel 1983 a Milano, si è espressa riguardo ai consigli rivolti ai giovani nel contesto del confessionale. Ha dichiarato di non volerli scoraggiare e di invitare a non mollare di fronte alle difficoltà. La sua esperienza professionale si svolge principalmente nella città di residenza, dove lavora come artista e designer. La sua voce si inserisce nel dibattito pubblico su temi di crescita personale e resilienza.

Elena Salmistraro, designer e artista, nata nel 1983 a Milano, dove attualmente vive e lavora. Laureata in Fashion Design e in Industrial Design presso il Politecnico, quali sono i suoi progetti per il Fuorisalone? "Sono tantissimi! Per Cappellini, ho una madia tutta di vetro che si ispira alle architetture di Mies van der Rohe a Chicago, e sarà in via Borgogna. Ma vorrei prima di tutto parlare del progetto Orografie che torna in questa Milano Design Week con Tell Me, il confessionale, una struttura a pianta ottagonale, di colore viola che potrebbe essere utilizzata per vari scopi, anche per un battesimo. Trovo il progetto originalissimo:...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elena Salmistraro e Orografie: "Consigli nel confessionale . Ai giovani dico, non mollate..."

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