Dona un’ambulanza in ricordo dei suoi genitori Ai giovani dico | fate volontariato

A Siena, una donna ha deciso di donare un’ambulanza in ricordo dei suoi genitori. La sua scelta ha attirato l’attenzione di molti e ha riacceso il dibattito sull’importanza del volontariato. La donna invita i giovani a impegnarsi e a fare volontariato, sottolineando come il contributo di ognuno possa fare la differenza. Da sempre, il volontariato rappresenta un pilastro importante per la comunità senese, con tanti che dedicano tempo e sangue per aiutare chi ha bisogno.

