Dona un’ambulanza in ricordo dei suoi genitori Ai giovani dico | fate volontariato
A Siena, una donna ha deciso di donare un’ambulanza in ricordo dei suoi genitori. La sua scelta ha attirato l’attenzione di molti e ha riacceso il dibattito sull’importanza del volontariato. La donna invita i giovani a impegnarsi e a fare volontariato, sottolineando come il contributo di ognuno possa fare la differenza. Da sempre, il volontariato rappresenta un pilastro importante per la comunità senese, con tanti che dedicano tempo e sangue per aiutare chi ha bisogno.
Siena, 9 febbraio 2026 – Il volontariato è un pilastro del tessuto sociale senese. Da anni tantissimi volontari prestano soccorso a chi ne ha più bisogno. Uno di questi è Simone Giannetti. L’anno scorso ha donato un’ ambulanza nuova all’Arciconfraternita Misericordia di Siena in ricordo dei genitori. "Una grande soddisfazione per me – afferma Simone Giannetti – era tanto che avevo in mente questa cosa, in ricordo dei miei genitori, Mario e Mirella. Finalmente a novembre 2024 si è presentata l’occasione. Ho avuto l’onore di confrontarmi con il dottor Paolo Anni, nostro provveditore, che poi ha consultato tutti gli altri responsabili dell’arciconfraternita, e alla fine sono riuscito a donare questo mezzo, visto che poi c’è sempre bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
