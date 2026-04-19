Nel match di gara 3, la squadra di Milano ha conquistato una vittoria in quattro set contro Conegliano, con i parziali di 20-25, 25-20, 28-30 e 20-25. La partita si è svolta al Palaverde e ha visto le venete subire la sconfitta in casa, con la squadra di Milano che ha riaperto la corsa allo scudetto. Egonu si è distinta con 34 punti, contribuendo al risultato finale.

Il Palaverde di Conegliano si è trasformato in un palcoscenico di frustrazione per le padroncine venete, che hanno ceduto il passo alla Numia Vero Volley Milano con un netto 1-3 (20-25, 25-20, 28-30, 20-25) in gara 3. Davanti a una platea di 5.344 spettatori pronti al trionfo, la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano ha mostrato fragilità strutturali e mancanza di grinta, permettendo alle milanesi di riaprire la serie scudetto grazie a una prestazione travolgente della schiacciatrice Egonu. L’impatto devastante di Egonu e il vuoto offensivo delle Pantere. La chiave del match è stata la forza bruta di Paola Egonu, capace di mettere a segno ben 34 punti e di sovrastare sistematicamente il muro gialloblù.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Egonu travolge Conegliano: Milano riapre lo scudetto con 34 punti

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