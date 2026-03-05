Dobbiamo restare uniti attorno alla Dinamo

Veljko Mrsic ha parlato della prossima partita di campionato, che si giocherà sabato alle 19.30 contro Dolomiti Energia Trentino. Ha sottolineato l'importanza di restare uniti come squadra e di prepararsi al meglio per affrontare l’avversario. La discussione si è concentrata sugli aspetti principali da migliorare e sulle strategie da adottare durante la sfida.

Nel contesto della prossima sfida di campionato, in programma sabato alle 19.30 contro Dolomiti Energia Trentino, Veljko Mrsic ha illustrato i temi chiave che guidano la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. L’intervento in conferenza stampa sottolinea la necessità di unità tra società, media e tifosi, con l’obiettivo di mantenere la Dinamo in Serie A nonostante le difficoltà del momento e gli infortuni, elementi comuni a molte squadre di alto livello. La gestione delle assenze resta centrale: la squadra ha vissuto settimane difficili per infortuni diversi, ma l’allenatore richiama un vigore collettivo capace di trasformare le criticità in opportunità di crescita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Dobbiamo restare uniti attorno alla Dinamo Buongiorno: «Possiamo perdere l’entusiasmo? Il mister ha detto che dobbiamo restare uniti e essere positivi»Dc Napoli 22/09/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Pisa / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Alessandro Buongiorno Il... Ucraina, Kallas spinge sull’uso degli asset russi: “Unica soluzione che funziona, dobbiamo restare uniti”Nella giornata di oggi, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, incontrerà a Berlino le delegazioni e i leader europei per discutere il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dobbiamo restare. Argomenti discussi: Il cuore non basta, Roseto vince lo scontro diretto. Napoli, Conte: Posso solo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo restare uniti20:09 - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta. m.tuttomercatoweb.com Vanoli: Dobbiamo restare uniti, non uno contro l'altroPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it