Dobbiamo restare uniti attorno alla Dinamo

Da mondosport24.com 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Veljko Mrsic ha parlato della prossima partita di campionato, che si giocherà sabato alle 19.30 contro Dolomiti Energia Trentino. Ha sottolineato l'importanza di restare uniti come squadra e di prepararsi al meglio per affrontare l’avversario. La discussione si è concentrata sugli aspetti principali da migliorare e sulle strategie da adottare durante la sfida.

Nel contesto della prossima sfida di campionato, in programma sabato alle 19.30 contro Dolomiti Energia Trentino, Veljko Mrsic ha illustrato i temi chiave che guidano la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. L’intervento in conferenza stampa sottolinea la necessità di unità tra società, media e tifosi, con l’obiettivo di mantenere la Dinamo in Serie A nonostante le difficoltà del momento e gli infortuni, elementi comuni a molte squadre di alto livello. La gestione delle assenze resta centrale: la squadra ha vissuto settimane difficili per infortuni diversi, ma l’allenatore richiama un vigore collettivo capace di trasformare le criticità in opportunità di crescita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

dobbiamo restare uniti attorno alla dinamo
© Mondosport24.com - Dobbiamo restare uniti attorno alla Dinamo

Buongiorno: «Possiamo perdere l’entusiasmo? Il mister ha detto che dobbiamo restare uniti e essere positivi»Dc Napoli 22/09/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Pisa / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Alessandro Buongiorno Il...

Ucraina, Kallas spinge sull’uso degli asset russi: “Unica soluzione che funziona, dobbiamo restare uniti”Nella giornata di oggi, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, incontrerà a Berlino le delegazioni e i leader europei per discutere il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dobbiamo restare.

Argomenti discussi: Il cuore non basta, Roseto vince lo scontro diretto.

Napoli, Conte: Posso solo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo restare uniti20:09 - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta. m.tuttomercatoweb.com

Vanoli: Dobbiamo restare uniti, non uno contro l'altroPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.