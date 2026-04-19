Educatori oss fisioterapisti e infermieri Nuova Rsa | assunzioni in arrivo entro l’estate

Entro l’estate sono previste nuove assunzioni di educatori, oss, fisioterapisti e infermieri presso una nuova residenza sanitaria assistenziale gestita da una cooperativa sociale onlus. La struttura si propone di offrire ambienti incentrati sui bisogni individuali delle persone assistite, puntando a migliorare i servizi e l’accoglienza. Le assunzioni riguarderanno diverse figure professionali per garantire un’assistenza completa e qualificata.

Creare degli ambienti che mettano al centro i bisogni della persona. Questo l’obiettivo della Nuova Assistenza società cooperativa sociale onlus. Sede a Novara, già diverse strutture operative in altre regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia e Sardegna), a Campi sta nascendo la sua prima Rsa in Toscana, con sede nei pressi di via Saffi. Di tutto questo ne abbiamo parlato con la direttrice della stessa Rsa, Giusy Carrubba (nella foto), un’esperienza consolidata alle spalle nonostante la giovane età, che abbiamo incontrato all’interno dei locali che nei prossimi mesi accoglieranno gli ottanta ospiti, non autosufficienti, con camere singole e doppie.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Educatori, oss, fisioterapisti e infermieri. Nuova Rsa: assunzioni in arrivo entro l’estate Notizie correlate Leggi anche: Concorso infermieri ed educatori dell’Asp Fidenza, assunzioni a tempo indeterminato Concorsi infermieri e oss a Bari e Foggia: entro maggio le procedure, la graduatoria a ottobreLo ha annunciato in III commissione l’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia.