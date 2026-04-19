Mentre si avvicina agli 80 anni, che compirà il 23 luglio, il cantautore italiano racconta la sua vita tra ironia, ricordi e provocazioni. Con un sorriso e un atteggiamento disinvolto, Bennato parla del suo percorso artistico e delle esperienze che lo hanno segnato, affermando di essersi fermato a 55 anni. Presto tornerà a esibirsi dal vivo con il nuovo tour-evento intitolato Quando sarò grande.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Eduardo torna tra i giovani: al Teatro...🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Edoardo Bennato si racconta tra ironia, ricordi e provocazioni

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