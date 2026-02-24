Edoardo Bennato al Circo Massimo

Edoardo Bennato porta il suo “Quando Sarò Grande Tour 2026” al Circo Massimo il 20 luglio, attirando un vasto pubblico di appassionati. La scelta di questa location storica nasce dall’intento di offrire uno spettacolo unico nel cuore della città. L’evento, curato dal Teatro dell’Opera e sostenuto da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno, vede la produzione di New Step. La serata promette di essere un grande appuntamento musicale.

Edoardo Bennato, con il suo “Quando Sarò Grande Tour 2026”, arriva il 20 luglio al Circo Massimo. Il concerto è organizzato dal Teatro dell’Opera in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, prodotto da New Step. Biglietti in vendita su Ticketone.it da martedì 24 febbraio alle ore 12.00 Musicista e cantautore italiano di Bagnoli, periferia di Napoli. Dopo una esperienza musicale trascorsa a Londra inizia a esibirsi come one-man-band suonando simultaneamente la chitarra, il kazoo e il tamburo a pedale producendo una propria e originale tendenza musicale direttamente influenzata dai grandi nomi del blues e del rock - come Neil Sedaka, Paul Anka, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Ray Charles ed Elvis Presley - e contaminata da accenti propri della musica mediterranea. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Musica, Edoardo Bennato torna in tour a BolognaEdoardo Bennato torna in tour a Bologna per celebrare i 45 anni di “Sono solo canzonette”.

All’Europauditorum. Edoardo Bennato in ’Sono solo canzonette’Edoardo Bennato ha riempito l’Europauditorium questa sera alle 21, perché il suo tour ’Sono solo canzonette’ ha attirato in modo immediato i fan.

