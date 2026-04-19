Il primo ministro ha commentato la recente decisione sulla legittimità, sottolineando che sono arrivate richieste di chiarimenti da diversi Paesi europei. Tuttavia, ha precisato che si tratta di una concessione esclusiva rivolta all’Italia e ha affermato che l’accordo attuale non può essere replicato in altri contesti. La dichiarazione ha suscitato reazioni all’interno della scena politica e tra gli analisti.

"Dopo la decisione sulla legittimità sono arrivate richieste anche da altri Paesi europei. Ma voglio essere chiaro: è una concessione esclusiva all'Italia. L'accordo con Roma non è replicabile". Lo afferma, in un'intervista a il Giornale, il premier albanese Edi Rama riferendosi all'attuazione degli accordi Italia-Albania sui migranti. Quanto al rapporto con il governo italiano, il leader socialista di Tirana sottolinea il cambio di passo imposto dalla premier Giorgia Meloni: "Tutti i governi italiani sono stati molto rispettosi e molto aperti. Però da quando c'è questo governo, siamo passati dalle belle idee sulla carta ai progetti concreti, in settori importanti come infrastrutture, energia, difesa e sanità.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Edi Rama fa impazzire la sinistra: "Cos'è cambiato con Meloni, accordo non replicabile"

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