L’Atletico Madrid ha confermato di essere interessato a Ederson Atalanta, dopo aver seguito attentamente le sue prestazioni nelle ultime partite. La squadra spagnola ha deciso di sondare il mercato, offrendo una proposta concreta per acquisire il centrocampista. La decisione arriva dopo aver notato la sua versatilità e il suo contributo importante in campo. La trattativa si sta sviluppando rapidamente e potrebbe portare a un accordo nelle prossime settimane. La situazione resta in evoluzione, mentre i tifosi aspettano novità ufficiali.

Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere fatti fuori! Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma.Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime Fabregas dopo Milan Como: «Chiedo scusa, ho fatto una cosa di cui non sono orgoglioso. Come diceva Chivu.» Infortunio Lautaro, apprensione in casa Inter: Chivu mastica amaro e pensa già a come sostituirlo! De Rossi cambia pelle al suo Genoa: addio al 3-5-2! Il tecnico è rimasto stregato da quel nuovo acquisto Moviola Bodo Glimt Inter, i giornali si dividono ma è bufera su Siebert: il gol di Esposito era da annullare? Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ederson Atalanta, l’Atletico Madrid esce allo scoperto: la rivelazione sull’interesse per il centrocampista

Leggi anche: Ederson Juve: l’agente del centrocampista esce allo scoperto! Quando potrebbe partire, il prezzo fissato dall’Atalanta e in quale squadra potrebbe andare. I retroscena

Ederson Juve, l’Atletico esce allo scoperto: «È uno dei giocatori nella nostra lista degli obiettivi». L’annuncio dalla SpagnaL’Atletico Madrid ha confermato l’interesse per Ederson Juve, facendo sapere che il centrocampista è nella loro lista di acquisti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.