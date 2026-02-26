CdS – Atalanta l’Atletico Madrid fa sul serio per Ederson | tutte le cifre dell’affare

L’Atletico Madrid fa sul serio per Ederson. Dopo i proficui contatti di gennaio, il club spagnolo resta concentrato sull’affare con l’Atalanta per ingaggiare il brasiliano. L’operazione sarebbe stata già impostata, tanto che secondo alcune indiscrezioni gli spagnoli vorrebbero chiudere gli accordi anche prima della prossima finestra di calciomercato. Ederson vuole infatti vivere una nuova avventura e gli ottimi rapporti tra i due club, consolidati dopo gli affari Lookman e Raspadori, potrebbero aiutare le parti a definire tutto presto. La valutazione del brasiliano, ricordiamolo, si aggira sui 40 milioni di euro con bonus. Ederson non è stato venduto a gennaio perché la Dea non voleva perdere un altro pezzo pregiato dopo l’addio di Lookman. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

