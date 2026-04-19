Tommaso Parisi ha vinto l’Ecotrail Castel del Monte, che si svolge in Puglia e quest’anno è arrivata alla sua nona edizione. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti e si è svolta lungo i percorsi naturali della zona, con partenza e arrivo in prossimità del castello omonimo. La competizione si è conclusa con la vittoria di Parisi, atleta della Pedone-Riccardi Bisceglie.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: È Tommaso Parisi il vincitore dell’Ecotrail Castel del Monte, la prova pugliese giunta alla sua nona edizione. Il percorso di 16,5 km completamente abbracciato dal Parco Naturale dell’Alta Murgia si è confermato estremamente apprezzato, pur nella sua alta specificità e selezione fra i corridori, oltre 300 in gara sui sentieri di Andria, con partenza e arrivo all’Agroturismo Masseria Sei Carri. Parisi, portacolori della Pedone-Riccardi Bisceglie ha ben presto trasformato la corsa in una prova solitaria, facendo fermare i cronometri sul tempo di 1h10’13” per poi attendere a lungo gli avversari.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ecotrail Castel del Monte: vittoria di Tommaso Parisi Atleta della Pedone-Riccardi Bisceglie

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