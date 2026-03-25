Puglia archeotrekking - tra boschi e jazzi di Castel del Monte

Domenica 29 marzo è prevista un’escursione di archeotrekking nella zona dei boschi e dei jazzi intorno a Castel del Monte, nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. L’attività inizierà alle ore 10:00 e si svolgerà lungo i sentieri che circondano la celebre fortezza, offrendo un’esperienza di esplorazione nel paesaggio naturale e archeologico della regione.

Domenica 29 marzo – Puglia ArcheoTrekkingOre 10:00 – Tra Boschi e Jazzi di Castel del MonteUn percorso immerso nei sentieri che circondano Castel del Monte, nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Cammineremo tra boschi, sterrati e antichi jazzi, alla scoperta della Murgia più autentica: piante officinali, falchi amati da Federico II, architetture rurali come lo Jazzo dei Sei Carri, e panorami mozzafiato che raccontano natura, storia e archeologia.Costo: 15 € (5 € minori)Punto d’incontro: comunicato dopo la prenotazioneEquipaggiamento• Durata: ~5 ore Distanza: ~9 km• Livello escursionistico, con passaggi di media intensità•... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Puglia archeotrekking - tra boschi e jazzi di Castel del Monte Articoli correlati Al Monte Fumaiolo ciaspolata di gruppo per un pomeriggio immerso tra i boschi innevatiSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Sabato 7 febbraio...