grave pedone travolto sulla provinciale 327 a monte san savino

MONTE SAN SAVINO – Grave incidente questa mattina (21 febbraio) nella frazione di Montagnano, dove un uomo di 69 anni è stato travolto da un'auto mentre percorreva a piedi la strada provinciale 327. L'allarme alla centrale del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato pochi minuti prima delle 9, mettendo in moto una macchina dei soccorsi rapida quanto imponente. Sul luogo del sinistro, lungo la carreggiata della provinciale 327, sono intervenuti d'urgenza i sanitari dell'ambulanza infermieristica della Misericordia di Monte San Savino. Le condizioni del pedone sono apparse subito critiche ai soccorritori, tanto da richiedere l'immediato decollo dell'elisoccorso Pegaso 2.