Un commento recente evidenzia come le autocrazie abbiano una comunicazione efficace, alimentata da slogan forti e un’immagine di potere. L’intervento sottolinea la necessità per l’Occidente di sviluppare una risposta più efficace, per contrastare questa strategia di propaganda. Secondo l’autore, questa dinamica rischia di indebolire le democrazie e di favorire il rafforzamento delle autocrazie a livello globale.

Serve con urgenza una contronarrazione che possa aiutare l’Occidente a venire fuori dal complesso di inferiorità che lo sta portando a soccombere davanti alle autocrazie mondiali, intimidito com’è da parole d’ordine aggressive e roboanti. Ne è convinto Pietro Francesco Dettori – stratega della comunicazione del primissimo Movimento 5 stelle, quello guidato da Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, e poi fondatore di Esperia – che ha redatto “un manuale di riscossa democratica”. Il titolo è eloquente: Riconquistare menti e cuori. L’Occidente sul campo di battaglia digitale per l’editore calabrese Rubbettino e introdotto da Alessandro Sallusti. Il contenuto, per citare l’autore, è una «chiamata alle armi».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Ecco perché la propaganda delle autocrazie funziona. L’Occidente deve reagire». Parla Pietro Dettori

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